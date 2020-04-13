Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.04 (состоянием на 09:00)

В норме ноги не отекают, не болят, судороги - редкость, и поверхность кожи ровная, без сосудистых сеточек, вздувшихся вен и покраснений кожи. Если какой-то из перечисленных симптомов (или все сразу) вам знакомы, стоит получить консультацию у специалиста.

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