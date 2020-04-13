Антирекорд по зараженным коронавирусом установлен в Украине

В Украине за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 392 человека, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 241 случай (12 выздоровели);

Волынская обл. - 100 случаев (3 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 74 случая (8 выздоровели);

Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел);

Житомирская обл. - 130 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская обл. - 110 случаев (12 выздоровели);

Запорожская обл. - 99 случаев (12 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 356 случаев (18 выздоровели);

г. Киев - 612 случаев;

Киевская обл. - 230 случаев (12 выздоровели);

Кировоградская обл. - 192 случая;

Львовская обл. - 152 случая (6 выздоровели);

Луганская обл. - 4 случая;

Николаевская обл. - 14 случаев;

Одесская обл. - 70 случаев;

Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели);

Ровенская обл. - 173 случая (8 выздоровели);

Сумская обл. - 77 случаев (2 выздоровели);

Тернопольская обл. - 287 случаев (15 выздоровели);

Харьковская обл. - 25 случаев (1 выздоровел);

Херсонская обл. - 41 случай (1 выздоровел);

Хмельницкая обл. - 34 случая (3 выздоровели);

Черкасская обл. - 105 случаев (4 выздоровели);

Черновицкая обл. - 589 случаев (21 выздоровел);

Черниговская обл. - 10 случаев.

Как сообщается, в Украине на амбулаторном лечении находится 2 145 пациентов. Всего госпитализировано 1 368 человек, из них 59 детей. Кроме того, в результате осложнений вызванных коронавирусом умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. В общем 143 человека уже выздоровели.