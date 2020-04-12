Убедить Путина прекратить ведение огня из-за коронавируса хочет Макрон

Трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня для сосредоточения на пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters

Макрон отметил, что этот призыв поддерживают президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остается убедить президента РФ Владимира Путина.

"Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, убедительно и эффективно", - заявил он.

Президент Франции рассказал, что говорил о прекращении огня с президентом России еще в начале этой инициативы, которая прозвучала в конце марта. После этого он с Путиным не разговаривал, но заявил, что вскоре это сделает.