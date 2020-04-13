О выходе из карантина нецелесообразно сейчас говорить - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на данный момент нецелесообразно говорить о выходе Украины из карантина.

Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, за прошлые сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых заболеваний - подтвердили 392 заражения коронавирусом.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Может уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости коронавирус", - заявил Степанов.

Отметим, по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.