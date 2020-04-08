Карантин на границе ужесточает Украина, закрываются еще 10 КПП

Карантин в Украине снова ужесточается, принято решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на государственной границе.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил внести в повестку дня распоряжение о закрытии пунктов пропуска.

"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", - отметил Шмыгаль.

Аваков уточнил, что закрываются пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.