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События Сегодня, 18:4960
Смерть мужчины от взрыва во Львове подтвердили в полиции

В полиции подтвердили взрыв возле городской больницы Львова, в результате которого погиб мужчина.

 

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, сейчас правоохранители устанавливают причины взрыва. 

"Поступила информация о взрыве возле больницы. Это произошло на территории. Что случилось - неизвестно, сейчас это выясняют. Вследствие этого умер мужчина. Сейчас на место только выехали правоохранители. Ориентировочно это произошло рядом с больницей. Но это произошло не в здании ", - сообщила Добровольская.

Ранее стало известно, что во Львове возле городской больницы №5 на улице Котляревского произошел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина.

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Теги: news, новости, Украина, Львов, Полиция, Взрыв, 7dniv, 7dnivinfo  
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