ЕС подготовил "дорожную карту" для снятия карантина: когда откроют границы

В Европейском союзе составили "дорожную карту" снятия карантинных ограничений, которые были наложены из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В "дорожной карте" подчеркивается, что сроки снятия карантинных мер должны устанавливаться, отталкиваясь от следующих критериев:
- эпидемиологический критерий (распространение болезни должно уменьшиться и стабилизироваться в течение длительного времени);
- мощность системы здравоохранения (насколько заняты реанимации, достаточно ли количество медикаментов и медицинских работников);
- возможности мониторинга (возможно ли масштабно тестировать людей и при необходимости изолировать их).
Также в Еврокомиссии подчеркнули важность, чтобы государства-члены имели общий подход к снятию карантинных мер и координировались для избежания отрицательных эффектов.
В дорожной карте озвучены конкретные рекомендации членам ЕС по снятию карантинных мер. В частности, ограничения должны сниматься постепенно, в несколько шагов.
Общие меры должны заменяться целевыми. К примеру, речь идет о возобновлении экономической активности, дезинфекции общественных мест и транспорта.
Внутренние государственные границы ЕС должны быть открыты скоординировано. Внешние границы должны быть открыты во вторую очередь.