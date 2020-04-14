Председатель Закарпатской областной организации Украинской ассоциации религиоведов Николай Палинчак выступил с обращением к землякам

Дорогие закарпатцы, уважаемые верующие!

Наше общество столкнулось с непростым испытанием - COVID-19, или коронавирус.

Наше государство, наряду с другими, прилагает все возможные но не усилия для того, чтобы остановить эту пандемию, охватившая человечество, уничтожает малый и средний бизнес, наносит млрд. Убытки ТНК, а самое главное уносит десятки тысяч человеческих жертв.

Было человечество готово к этой пандемии? Нет. Пока нет никакого лечения, вакцины или «магической таблетки», которая бы гарантировала излечения. Врачи по всему миру пытаются потушить пламя вируса, не исключением является и украинские медики.

Одним из лучших решений для предотвращения распространения COVID-19 является ограничение скопления большого количества людей, соблюдение дистанции. Но усилия с целью замедлить распространение коронавируса снова разожгли тысячелетние споры в христианстве. Особенно в период празднования Пасхи.

Апостольская Столица - Ватикан и католики по всему миру, и в Украине непосредственно продемонстрировали единство в борьбе с пандемией и отпраздновали это большое для христианского мира праздник не в храме, как обычно, а дома перед онлайн трансляцией или молитвой. В Италии, где по всей стране действующий запрет выходить из дома без достаточно уважительных оснований с целью ограничить распространение коронавируса, Ватикан временно сделал закрытыми церковные мероприятия накануне Пасхи. Впервые за многие века Папа Римский проводил торжественно Пасхе литургию на пустой площади, для безопасности здоровья своих прихожан.

В это воскресенье все с затаенным взглядом будут наблюдать как праздновать Пасху православный мир.

Спор снова стала актуальной в то время, когда беспрецедентные ограничительные меры через коронавирус заставляют религиозные институты во всем мире и Украине временно изменять некоторые традиционные практики.

Церковь и религия не должна быть источником споров и фактором, который разделяет людей. Наоборот. Мы должны консолидироваться. Ведь мы видим, что происходит сейчас в европейских странах. Учитывая это, нужно придерживаться тех рекомендаций, которые предоставляет Министерство здравоохранения, и те предписания мы должны с вами выполнять. То есть взять на себя определенное бремя самоограничения и находиться дома.

Отпраздновать Пасху дома, чтобы в следующем году со всей здоровой семьи отпраздновать его в церкви. К тому же мы имеем возможность участвовать в совместных богослужений через онлайн-трансляцию. И дома мы можем возносить совместно свои молитвы.

Оставайтесь пожалуйста дома на Пасху, оставайтесь здоровыми! С уважением, доктор политических наук, профессор, председатель Закарпатской областной организации Украинской ассоциации религиоведов