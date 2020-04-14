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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 16.04 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 279 случаев;
Волынская область - 109 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 116 случаев;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 401 случай;
Кировоградская область - 198 случаев;
Киев - 644 случая;
Киевская область - 234 случая;
Львовская область - 166 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 73 случая;
Полтавская область - 27 случаев;
Ровенская область - 204 случая;
Сумская область - 80 случаев;
Тернопольская область - 333 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 37 случаев;
Черновецкая область - 662 случая;
Черкасская область - 110 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
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