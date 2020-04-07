Стало известно, кто привёз коронавирус в Россию

Как сообщает РИА Новости, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал, что коронавирусную инфекцию у первого пациента, накануне вернувшегося в Россию из Италии, диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений.

«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — объяснил врач. Чучалин отметил, что этот же мужчина стал первым, кто выздоровел от COVID-19 в России. При этом пациент успел заразить своих пожилых родителей: его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более лёгкой форме.