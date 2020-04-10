 

Fox News заявила что коронавирус возник в Уханьской лаборатории

События Сегодня, 11:5539
Fox News заявила что коронавирус возник в Уханьской лаборатории

Коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом".

 

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Источники телеканала сообщают, что Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, сообщает телеканал. 

Также источники Fox News добавили, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

Телеканал сообщает, что на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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