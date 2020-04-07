Открытие школ и смягчение карантина в три этапа: как мир выходит из изоляции

Карантин из-за коронавируса в Европе и мире начинают ослаблять, выход из изоляции планируют провести в несколько этапов. О планах смягчить карантин уже заявила Германия и Швейцария, а в ЕС разработали "дорожную карту" для постепенного возвращения к привычной жизни, подробнее о том, как в мире планируют снимать введенные из-за коронавируса ограничения - в материале РБК-Украина.

Германия и Швейцария анонсировали ослабление карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о постепенном снятии ограничений в Германии с 4 мая. На эту дату планируется открытие школ, возобновят работу также парикмахерские, салоны красоты и непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров. Вместе с тем, массовые мероприятия будут запрещены до конца лета, закрытыми останутся крупные ТРЦ. Гражданам будут рекомендовать носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию.

Швейцария выходит из изоляции 27 апреля. Ослабление ограничений планируется провести в три этапа. В частности, на 27 апреля запланировано открытие парикмахерских, салонов красоты. Следующий этап - 11 мая - планируют открыть школы, а бары и рестораны будут закрытыми до 8 июня.

США прошли пик и готовят новые принципы открытия экономики

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна уже прошла пик заболеваемости коронавирусом и анонсировал презентацию новых принципов открытия экономики.

Трамп пообещал уже в четверг представить "новые основные принципы" грядущего возобновления экономической деятельности в США.

"Дорожная карта" Европы

Еврокомиссия разработала план выхода из карантина. При этом, в ЕК отметили, что принятые странами ЕС меры по борьбе с коронавирусом работают. Они замедлили распространение вируса и спасли тысячи жизней, но "эти меры и соответствующая неопределенность дорого обходятся людям, обществу и экономике и не могут продолжаться бесконечно".

Так, "дорожная карта" содержит несколько ключевых принципов:

Решение об ослаблении карантина должно основываться на эпидемиологических критериях, показывающих, что р аспространение заболевания значительно уменьшилось и стабилизировалось в течение длительного периода. Также необходимо учитывать уровень занятости медиков, наличие работников здравоохранения и медицинских материалов. Выделяют в ЕК и возможности крупномасштабного тестирования для быстрого обнаружения и изоляции инфицированных.

и стабилизировалось в течение длительного периода. Также необходимо учитывать уровень занятости медиков, наличие работников здравоохранения и медицинских материалов. Выделяют в ЕК и возможности для быстрого обнаружения и изоляции инфицированных. Страны должны своевременно уведомлять друг друга и ЕК, прежде чем они отменят ограничения .

. Рекомендации при планировании отмены ограничений: поэтапное снятие ограничений; как можно дольше защищать наиболее уязвимые группы; усиление регулярной дезинфекции транспортных узлов, магазинов и рабочих мест.

Внутренний пограничный контроль должен быть снят скоординировано после того, как стабилизируется эпидемиологическая ситуация в приграничных регионах. Вместе с тем, внешние границы ЕС должны быть вновь открыты во вторую очередь, поскольку коронавирус распространился и за пределами Евросоюза.

скоординировано после того, как стабилизируется эпидемиологическая ситуация в приграничных регионах. Вместе с тем, внешние границы ЕС должны быть вновь открыты во вторую очередь, поскольку коронавирус распространился и за пределами Евросоюза. Возобновление экономической деятельности должно осуществляться поэтапно - все население не должно возвращаться на работу одновременно. При этом собрания людей должны постепенно разрешаться с учетом специфики различных категорий деятельности. Вместе с тем, всегда нужно быть готовыми к возвращению к изоляции.

Карантин в Украине: что известно об ослаблении ограничений

Карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, предположительно должен закончиться 24 апреля. Однако, в Кабмине ранее анонсировали продление карантина до начала мая. На данный момент официального решения нет, правительство разрабатывает план выхода из карантина.

Так, в Кабмине ранее презентовали наработки, которые предусматривают частичное ослабление карантина в Украине в начале мая. Как планируется, в мае трудоспособные граждане смогут выйти на работу, а для школьников, студентов и пенсионеров карантин планируют продлить.

Кроме того, разрабатывается график движения общественного транспорта, чтобы разгрузить дороги. В частности, планируется изменение в рабочем графике, чтобы не формировался час пик.