Для борьбы с COVID-19 в Европе следующие недели будут решающими

Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге во время пресс-конференции в Twitter.

По словам Клуге, несмотря на то, что в мире насчитано уже более 2 миллионов больных коронавирусом, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пораженных европейских странах, в частности в Италии, Испании, Германии и Швейцарии. Однако другим странам только предстоит пережить пик заболеваемости.

"Следующие несколько недель будут решающими для Европы", - заявил он.

Также Клуге подчеркнул, что не стоит ждать быстрой победы над коронавирусом, как и быстрого возвращения к привычной жизни.

"Не допускайте ошибки. Несмотря на весеннюю погоду мы и в дальнейшем находимся посреди бури", - добавил он.