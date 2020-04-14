Снова начался пожар в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко в Facebook.

Причиной возобновления пожара является сильный ветер.

"Вновь открытый огонь в Чернобыльской зоне", - сообщил Емельяненко.

Ранее он сообщал, что в зоне отчуждения поднялась буря.

"В зоне поднялась буря. Очень хочу верить, что пожарные смогут удержать тлеющие очаги от раздувания в состояние пожара", - написал Емельяненко.