 

Парад ко Дню Победы отменили в России

События Сегодня, 20:1131
Парад ко Дню Победы отменили в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил подготовку к празднованию Дня Победы из-за угрозы коронавируса.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, для того, чтобы провести парад 9 мая, подготовка к нему должна быть начата "прямо сейчас", что невозможно из-за продолжающегося роста зараженных коронавирусом в России. 

"Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет к 9 мая, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - отметил российский президент.

При этом Путин надеется, что парад на Красной площади все же состоится в этом году, когда отступит угроза коронавируса.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, разумеется, в нынешнем, 2020 году", - добавил Путин.

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Теги: news, новости, Украина, Путин, 7dniv, 7dnivinfo, Россия, День_победа  
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