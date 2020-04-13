Киевлян просят не выходить на улицу, в Киеве зафиксировали задымленность

В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения в результате пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.
"В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Причиной этого являются пожары в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сообщили в КГГА.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
В КГГА также сообщили, что замеры воздуха проводились в 21:30. На тот момент радиационный фон в Киеве был в пределах нормы.