 

Киевлян просят не выходить на улицу, в Киеве зафиксировали задымленность

События Сегодня, 22:410
Киевлян просят не выходить на улицу, в Киеве зафиксировали задымленность

В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения в результате пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.

"В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Причиной этого являются пожары в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сообщили в КГГА.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В КГГА также сообщили, что замеры воздуха проводились в 21:30. На тот момент радиационный фон в Киеве был в пределах нормы.

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Теги: news, новости, Украина, Дым, Пожар, Чернобыль, 7dniv, 7dnivinfo  
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