Симптомы отравления продуктами горения назвал Минздрав

Смог в Киеве может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий.
"При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу". - заявили в Минздраве.
Вместе с тем, в Минздраве рассказали, как защититься от смога:
- не выходить на улицу утром;
- избегать длительных прогулок;
- плотно закрывать окна и двери;
- включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
- влажная уборка;
- не курить и не употреблять алкоголь;
- 2-3 литра жидкости днем;
- промывать нос и горло;
- употреблять кисломолочные продукты;
- не жечь листья и траву.
Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома.