Симптомы отравления продуктами горения назвал Минздрав

Смог в Киеве может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий.

"При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу". - заявили в Минздраве.

Вместе с тем, в Минздраве рассказали, как защититься от смога:

не выходить на улицу утром;

избегать длительных прогулок;

плотно закрывать окна и двери;

включать системы кондиционирования и очистки воздуха;

влажная уборка;

не курить и не употреблять алкоголь;

2-3 литра жидкости днем;

промывать нос и горло;

употреблять кисломолочные продукты;

не жечь листья и траву.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома.