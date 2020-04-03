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События Сегодня, 13:5056
Десятки людей с температурой уже зафиксировали на въезде в Киев

С начала введения обязательного температурного скрининга при въезде в Киев были выявлены десятки лиц с высокой температурой.

 

Об этом на брифинге рассказал мэр Киеве Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, на въезде в столицу обнаружили 40 человек с высокой температурой. Ни одного из этих людей не пропустили в Киев. 

"На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал, их отправили домой на самоизоляцию", - рассказал Кличко.

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