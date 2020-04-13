В Ионинском монастыре Киевская власть вводит карантин

Киевская власть приняла решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что на территории монастыря обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря", - заявил он.

Также зафиксировали вспышку коронавируса в Киевской духовной академии, там заразились коронавирусом трое преподавателей и 16 студентов. Они находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.