 

Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят

События Сегодня, 17:5452
Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят

Отмена карантина в Украине будет зависеть от темпа роста заболеваний коронавирусом.

 

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если количество больных ежедневно будет расти больше чем на 2% от всех инфицированных, то карантин в Украине продолжат. 

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей неделе, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий", – отметил Ляшко.

Он также сообщил, что Министерство здравоохранения уже разрабатывает несколько различных сценариев выхода из карантина.

Напомним, по мнению Ляшко, Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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