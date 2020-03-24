Из Киева смог перемещается в другие области

Загрязненный лесными пожарами воздух перемещается из Киева в другие области.

Об этом на брифинге заявил глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, концентрация вредных веществ в воздушных массах снижается, они перемещаются из Киева на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

"То загрязнение, которое было на территории Киева вчера и еще сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветровыми потоками переносится далее. Направление ветра с северо-запада на юго-восток", - заявил Кульбида.

Он также отметил, что жители вышеназванных областей могут ощущать запах гари.

"Происходит перемешивание воздушных масс, очень стремительное сокращение концентрации загрязнения. Более чем убежден, что для жителей других городов и областей это полностью безопасно", - добавил Кульбида.