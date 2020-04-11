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События Вчера, 23:1160
Детские площадки в Европе

В хорватской газете опубликована статья "Педофилия и сексуализация детей находится вне контроля!". со множеством фотографий с детских площадок где-то в Европе (видимо в Хорватии).

 

Как это комментировать - не знаю, слов не хватает. Всё-таки, Запад стремительно движется к тому, чтобы "права человека" стремительно трансформировались в "право на оскотинивание человека". А т.к. взрослых тотально и полностью, в мирных условиях, без "гуманитарных демократических" бомбёжек и тяжёлых наркотиков очень трудно по-быстрому превратить в животное перевоспитать, то подонки сильные мира сего плотно взялись за детей.
Если этот плод воображения оборзевшего педофила очень творческого человека продолжит своё шествие по планете, то человечеству - конец.

Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе

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Теги: news, новости, Украина, Детские, площадки, Европа, 7dniv, 7dnivinfo  
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Детские площадки в Европе
Детские площадки в Европе
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