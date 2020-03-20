С 4 мая в Италии могут возобновить работу ресторанов и парков

Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Однако окончательное решение пока не приняли, это сделают на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям.

Ожидается, что будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. При этом будет сохранен запрет на встречи большими группами, коснется он и прогулок в парках вдали от дома.

Министр образования Италии Лучия Адзолина объявила, что школы, вероятнее всего, будут закрыты до конца учебного года. При этом руководство некоторых областей, в том числе северных, где больше всего зараженных, настаивает на возобновлении производства и работы строительных площадок.