 

Тление травы и древесины в Чернобыльской зоне еще продолжается

События Сегодня, 10:3856
Тление травы и древесины в Чернобыльской зоне еще продолжается

По состоянию на 7:00 18 апреля в Чернобыльской зоне до сих пор тлеет травяной настил и древесина в пройденных огнем ячейках.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тление наблюдается на территории четырех лесничеств. 

"По состоянию на 7 ч. 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ДСНС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета.

Напомним, ранее сообщалось, что лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор не могут ликвидировать из-за нескольких причин. В частности, ветер осложняет процесс ликвидации пожара.

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