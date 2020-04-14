 

Банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет задержали на Закарпатье

События Сегодня, 16:2444
Банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет задержали на Закарпатье

На Закарпатье пограничники задержали банду контрабандистов с 5 тысячами пачек сигарет, которые направлялись в сторону границы с Евросоюзом.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничники задержали микроавтобус с румынскими номерами, который сначала проигнорировал требование остановиться. 

"17 апреля вечером военнослужащие отдела "Деловое" обнаружили микроавтобус "Мерседес Вито" с румынскими регистрационными номерами, которым ехали в сторону границы. Требование пограничного наряда об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и продолжил движение. Правоохранители немедленно организовали поисковые мероприятия, впоследствии автомобиль злоумышленников удалось задержать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабандистов было двое. Микроавтобусом мужчины перевозили 10 ящиков, в которых было 5 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора Украины.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Контрабанда, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Первого замглавы КГГА задержали на взятке в Киеве
Первого замглавы КГГА задержали на взятке в Киеве
14-апр-2020, 21:23
Группу наркодилеров с
Группу наркодилеров с "товаром" на 1,2 млн гривен задержали в Киевской области
11-апр-2020, 16:04
Более 11000 украинцев в сутки возвращается из-за границы
Более 11000 украинцев в сутки возвращается из-за границы
5-апр-2020, 12:03
200 тыс. гастарбайтеров вернуться в Украину из европейских очагов пандемии коронавируса 12 апреля - Глава Погранслужбы
200 тыс. гастарбайтеров вернуться в Украину из европейских очагов пандемии коронавируса 12 апреля - Глава Погранслужбы
1-апр-2020, 09:01
Коронавирус у мужчины обнаружили в аэропорту
Коронавирус у мужчины обнаружили в аэропорту "Борисполь"
23-мар-2020, 12:08

Последние новости

16:24
События
Банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет задержали на Закарпатье
13:58
Политика
Cозвать СНБО из-за экологической катастрофы требуют немедленно у Порошенко
12:09
События
Закон об обработке данных больных СOVID-19 без их согласия вступил в силу
11:12
Политика
Закон о едином счете для уплаты налогов вступил в силу
11:07
События
Погода в Украине 18 апреля будет теплая
10:38
События
Тление травы и древесины в Чернобыльской зоне еще продолжается
10:36
События
За сутки в Китае 27 новых случаев заражения коронавирусом
10:24
События
За границей от коронавируса лечатся более 150 украинцев
10:22
События
С 4 мая в Италии могут возобновить работу ресторанов и парков
10:09
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (18.04.20)
09:58
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 18 Апреля
09:30
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 18.04 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-04-17
23:11
События
Детские площадки в Европе
22:23
Политика
Зеленский у Шустера: о чем говорил президент
20:07
События
Из Киева смог перемещается в другие области
19:27
События
Кульбида заявил что загрязнение воздуха в Киеве в 2-3 раза превышало норму
17:54
События
Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят
17:49
События
Пик коронавируса в Украине еще не наступил, заявили у Зеленского
14:00
Политика
Военных из Крыма в Абхазию перебросит Россия
13:59
Политика
О рейдерском захвате предприятия ОГХК заявили в Фонде госимущества

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 16.04 (состоянием на 09:00)8769
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 17.04 (состоянием на 09:00)8168
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 18.04 (состоянием на 09:00)7888
Курс доллара до конца года спрогнозировали Эксперты1431
К приезду Зеленского — и.о. губернатора Закарпатья Гетманенко втридорога покупает костюмы и респираторы медикам555
Председатель Закарпатской областной организации Украинской ассоциации религиоведов Николай Палинчак выступил с обращением к землякам451
ЕС подготовил "дорожную карту" для снятия карантина: когда откроют границы411

Досуг

Типовые поломки и особенности ремонта пылесосов различных видов
Типовые поломки и особенности ремонта пылесосов различных видов
Какие поломки в пылесосах встречаются чаще всего, с чем это может быть связано.
Сегодня, 16:2848
Как мезороллер может преобразить вашу кожу
Как мезороллер может преобразить вашу кожу
Мезороллер — простой и очень эффективный прибор,представляющий собой ролик с небольшими иголочками, который закреплен на удобной ручке.
Сегодня, 00:2594
Тиовит Джет - что может быть лучше?
Тиовит Джет - что может быть лучше?
Комбинируя в себе действие нескольких групп препаратов – акарицида и фунгицида, экономичный Тиовит Джет эффективен в борьбе с клещами и грибковыми болезнями огурцов, капусты, винограда, семечковых деревьев, помидор и прочих культур и овощей.
16-апр-2020, 20:20150
Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты
Шкаф-купе: правильно выбираем для каждой комнаты
Шкафы-купе являются достаточно новым видом мебели на рынке товаров. Они, как и другая мебель усовершенствовалась на протяжении нескольких десятков лет, и сейчас представлены на рынке в различных конструкциях, с разными типами фасадов и методом установки.
16-апр-2020, 12:49248
Как выбрать систему автоматического полива
Как выбрать систему автоматического полива
Сегодня все больше домовладельцев отказываются от практики ручного полива и устанавливают у себя на участках автоматические поливочные системы
16-апр-2020, 12:01369
Как раздать Интернет
Как раздать Интернет
Раздавать Интернет, то есть выполнять основную функцию роутера, способен практически любой ноутбук со встроенным адаптером вай-фай.
15-апр-2020, 17:35122

События

Банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет задержали на Закарпатье
Банду контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет задержали на Закарпатье
Пограничники задержали микроавтобус с румынскими номерами, который направлялся в сторону границы
Сегодня, 16:2445
Закон об обработке данных больных СOVID-19 без их согласия вступил в силу
Закон об обработке данных больных СOVID-19 без их согласия вступил в силу
Документом предусмотрено образование временных учреждений здравоохранения
Сегодня, 12:0981
Погода в Украине 18 апреля будет теплая
Погода в Украине 18 апреля будет теплая
Ночью станет теплее
Сегодня, 11:0788
Тление травы и древесины в Чернобыльской зоне еще продолжается
Тление травы и древесины в Чернобыльской зоне еще продолжается
К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники
Сегодня, 10:3884
За сутки в Китае 27 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Китае 27 новых случаев заражения коронавирусом
Из них 27 завезены из-за рубежа
Сегодня, 10:36171
За границей от коронавируса лечатся более 150 украинцев
За границей от коронавируса лечатся более 150 украинцев
Всего 7 украинцев умерли
Сегодня, 10:2483
7 Днів