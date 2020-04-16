К тушению лесных пожаров в Житомирской области присоединилась "Укрзализныця"

К тушению лесных пожаров в Житомирской области привлекли технику "Укрзализныци".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook.

По словам Криклия, тушить масштабные лесные пожары в Житомирской области помогают работники пожарной охраны "Укрзализныци". Поезд подвозит 120 тонн воды к месту пожара для заправки автоцистерн.

"К работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды Коростень. Огнеборцы провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров", - написал он.





