По уровню загрязненности воздуха в мире Киев стал лидером

Уровень загрязненности воздуха в Киеве по состоянию на начало воскресенья, 19 апреля, является самым высоким в мире.

Как передает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные ресурса iqair.

Максимально допустимые показатели загрязненности сейчас превышены почти в 5 раз - 213 при максимальном значении в 50.

В субботу, 18 апреля, вечером состоянию на 19:00 индекс загрязнения составил 87. Таким образом Киев на тот момент занимал 32 место в мире в рейтинге загрязненности воздуха.

Всего в столице Украины в течение минувших суток зафиксировали 37 пожаров травяного настила и торфяников.