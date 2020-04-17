На Пасхальную ночь в храмы пришли 130 тыс. человек, - заявила полиция

Участие в богослужениях на Пасху приняли почти 130 тыс. граждан.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

По его словам, можно говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к призывам соблюдать карантинные ограничения.

"Участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений", - сообщил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения. Вспышку могут повлечь большие скопления людей на Пасху.