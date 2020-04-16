На заявления об искусственном создании коронавируса ответили в Китае

На сегодняшний день у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу COVID-19.

Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, передает CGTN.

Чжимин считает, что в случае с коронавирусом нет никаких свидетельств, которые бы говорили об искусственном происхождении этого вируса.

"Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус", - сказал он.

Глава института отметил, что "вирус никак не мог вырваться от нас", потому что сотрудники соблюдают строгий регламент обращения с образцами.