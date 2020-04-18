Полсотни украинцев выздоровели от коронавируса за рубежом

За пределами Украины по состоянию на 19 апреля зафиксировано полсотни случаев выздоровления украинцев от заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной страницы Министерства иностранных дел в Facebook.

По данным внешнеполитического ведомства, уже 50 украинцев выздоровели от COVID-19 за пределами Украины. Выздоровление украинцев зафиксировано уже в 15 странах мира. При этом жертвами болезни стали 7 украинских граждан.

Кроме того, сейчас 152 украинца лечатся от коронавируса в Австралии, Австрии, Испании, Италии, Китае, Мальте, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.