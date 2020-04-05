О российской провокации в небе над Средиземным морем заявили США

Американские военные заявили, что российский истребитель Су-35 в воскресенье опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon над Средиземным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 6-го флота ВМС США.

Отмечается, что 19 апреля российский истребитель Су-35 в течение 100 минут дважды перехватывали самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Первый перехват, американские военные назвали безопасным и профессиональным.

Второй маневр был расценен как "небезопасный и непрофессиональный" в связи с тем, что Су-35 летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее 8 метров).

Эти действия привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского P-8A Poseidon, а также поставили под угрозу безопасность обоих самолетов.

Отмечается, что 15 апреля Пентагон уже сообщал о перехвате российским Су-35 американского P-8A Poseidon над Средиземным морем. Тогда ВМС США также назвали действия российского самолета "небезопасными".

Напомним, североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски.