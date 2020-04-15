На Украину надвигаются заморозки

В ближайшие два дня погода в Украине будет прохладной, ночью возможны заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По данным украинских синоптиков, 21 и 22 апреля на большинстве территории страны, кроме крайнего юга и Закарпатской области, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В Киеве ночью 21 апреля прогнозируют заморозки до -2, а 22 и 23 апреля заморозки на поверхности почвы будут достигать -3 градусов.

Кроме того, сегодня синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.