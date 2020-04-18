 

Антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров проводит нацгвардия

События Сегодня, 13:0460
Антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров проводит нацгвардия

Национальная гвардия Украины проводит спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны отчуждения.

 

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.

По словам Авакова, в министерстве внутренних дел была создана специальная группа для проведения так называемой "антидиверсионной операции" в лесах Житомирской и Киевской областей. 

"Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал он.

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