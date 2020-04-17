ЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне

Европейский союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил посол

Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий.

По его словам, он имел разговор с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

Еврокомиссар Янез Ленарчич отметил, что ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине в зоне отчуждения.

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", - сообщил он.

Еврокомиссар уточнил, что мониторинг будет проводиися с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.

По данным этой системы спутникового мониторинга, пожара в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.