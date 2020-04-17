Коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев при отсутствии карантина

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что число зараженных коронавирусом в Украине уже могло бы достигнуть 180 тысяч в случае, если бы в Украине не ввели карантин.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что таковы данные моделирования.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы их не вводили, у нас бы было бы сейчас 180 тысяч заразившихся коронавирусной болезнью... Как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", - подчеркнул замглавы Минздрава.