 

Коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев при отсутствии карантина

События Сегодня, 14:1759
Коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев при отсутствии карантина

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что число зараженных коронавирусом в Украине уже могло бы достигнуть 180 тысяч в случае, если бы в Украине не ввели карантин.

 

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что таковы данные моделирования. 

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы их не вводили, у нас бы было бы сейчас 180 тысяч заразившихся коронавирусной болезнью... Как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", - подчеркнул замглавы Минздрава.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Карантин, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят
Если число инфицированных продолжит расти, карантин не отменят
17-апр-2020, 17:54
В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 6% - заявил Ляшко
В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 6% - заявил Ляшко
11-апр-2020, 10:52
В Украине пик коронавируса может начаться в середине апреля
В Украине пик коронавируса может начаться в середине апреля
4-апр-2020, 13:04
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.
27-мар-2020, 12:08
Случаи внутреннего заражения коронавирусом зафиксированы в Украине
Случаи внутреннего заражения коронавирусом зафиксированы в Украине
20-мар-2020, 09:08

Последние новости

16:34
События
Вспышку COVID-19 зафиксировали в общежитии под Киевом
16:25
Политика
Впервые с 2009 Украина вошла в топ-100 рейтинга свободы прессы
14:24
События
Впервые с февраля 2002 цены на нефть Brent упали ниже 19 долларов
14:22
События
Один из очагов пожара ликвидирован в Чернобыльской зоне
14:20
События
План поэтапного ослабления карантина разработал Киев
14:17
События
Коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев при отсутствии карантина
14:16
Политика
Падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах прогнозирует МВФ
12:48
События
ЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне
11:25
Политика
Cвои хранилища для нефти Украина может предложить миру
11:22
Политика
Рейтинги всей действующей власти на фоне эпидемии растут
11:03
Общество
Легализация марихуаны, проституции, игорный бизнес: социолог рассказал об отношении украинцев
11:00
События
О российской кибератаке заявили в Чехии
10:48
События
О 10 новых смертях от коронавируса сообщил Минздрав
10:29
События
Как будут смягчать карантин рассказал Минздрав
10:18
События
Какие сегодня праздники, события - 21 Апреля
09:30
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.04 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-04-20
22:12
Экономика
Ниже нуля впервые в истории рухнула цена американской нефти
19:42
Политика
Виктор Медведчук: Без наведения порядка в ГСЧС и международного сотрудничества справиться с пожарами нереально
19:41
Политика
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует отставки чиновников, неспособных справиться с пожарами и экологической катастрофой
19:20
Политика
Сайт Минреинтеграции Украины заблокировал Роскомнадзор

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.04 (состоянием на 09:00)12100
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.04 (состоянием на 09:00)11788
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.04 (состоянием на 09:00)5715
Вспышку коронавируса в Святогорске через неделю прогнозируют у Зеленского1252
Пациент в Херсонской области умер от коронавируса, инфицированы более 60 человек689
На Украину надвигаются заморозки269
В этом году встречаем Пасху в очень сложных условиях - заявил Порошенко206

Досуг

Из каких бокалов употребляют виски
Из каких бокалов употребляют виски
Вкусовые особенности виски во многом зависят от формы бокала, из которого его пьют
Сегодня, 12:2564
Здоровые и красивые зубы в клинике Люмидент в Киеве
Здоровые и красивые зубы в клинике Люмидент в Киеве
Сеть стоматологических клиник Люмидент в Киеве готова открыть свои двери перед жителями и гостями города в любой день недели.
Вчера, 20:32111
Аккумуляторы AA
Аккумуляторы AA
Аккумуляторы AA от фотомагазина
Вчера, 17:08118
Модная обувь весна-лето 2020
Модная обувь весна-лето 2020
Планируете купить обувь? Узнайте о модных трендах сезона весна-лето 2020.
19-апр-2020, 19:03168
Лучшие роллы в любой уголок города от Помодоро – ресторан «Pomodoro.od.ua»
Лучшие роллы в любой уголок города от Помодоро – ресторан «Pomodoro.od.ua»
Японская кухня, как и европейская, богата своими традициями.
18-апр-2020, 22:37118
Что такое апостиль и где его сделать
Что такое апостиль и где его сделать
Всё об апостилях. Где и как их можно получить, а также о видах, используемых для заверения документов.
18-апр-2020, 18:30159

События

Вспышку COVID-19 зафиксировали в общежитии под Киевом
Вспышку COVID-19 зафиксировали в общежитии под Киевом
Уже умерли двое жильцов этого общежития
Сегодня, 16:348
Впервые с февраля 2002 цены на нефть Brent упали ниже 19 долларов
Впервые с февраля 2002 цены на нефть Brent упали ниже 19 долларов
Brent подешевела до 18,40 доллара за баррель
Сегодня, 14:2459
Один из очагов пожара ликвидирован в Чернобыльской зоне
Один из очагов пожара ликвидирован в Чернобыльской зоне
Для тушения и локализации в зоне отчуждения привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и авиация
Сегодня, 14:2260
План поэтапного ослабления карантина разработал Киев
План поэтапного ослабления карантина разработал Киев
Соответствующее заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко
Сегодня, 14:2061
Коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев при отсутствии карантина
Коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев при отсутствии карантина
Ляшко заявил, что об этом гласят данные моделирования
Сегодня, 14:1760
ЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне
ЕС готов оказать поддержку Украине для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне
ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине
Сегодня, 12:4871
7 Днів