План поэтапного ослабления карантина разработал Киев

Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава города отметил, что необходимо пройти пик болезни.

"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нам нужно оживлять экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", - заявил Кличко.