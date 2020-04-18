Один из очагов пожара ликвидирован в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне ликвидирован очаг пожара вблизи поселка Корогод.

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Демчук отметил, что для тушения и локализации в настоящее время в зоне отчуждения привлечены пожарные расчеты, инженерная техника и авиация.

"В Чернобыльской зоне ликвидирован очаг вблизи поселка Корогод, который вчера был локализован. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора и Рудьки и торфяников в очагах пройденных огнем", - рассказал он.