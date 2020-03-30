Впервые с февраля 2002 цены на нефть Brent упали ниже 19 долларов

Цены на нефть североморской марки Brent впервые с февраля 2002 года упали ниже 19 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 12:35 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 18,40 доллара за баррель, при этом с начала торгов нефть подешевела почти на 30%.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже 20 долларов за баррель в феврале 2002 года. В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 17,13% - до 16,93 доллара за баррель.