В ходе обмена пленными коронавирус у освобожденных не выявили

У освобожденных в ходе обмена пленными украинцев не выявили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания руководителя Офиса президента Андрея Ермака с главами ОГА.

Сообщается, что глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павел Кириленко рассказал, что все освобожденные украинцы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

"Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - говорится в сообщении.