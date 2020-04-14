10 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ровенской области

В Ровенской области по состоянию на вечер 12 апреля лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет.

При этом он добавил, что заболевшие проживают в Ровно, в Здолбуновском районе, в Радивилоском районе, в поселке Млинов и Березновском районе.

Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших.

"Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще двух пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса. Это человек 73 лет из Ровенского района (с.Белая Криница) и женщина 64 лет из Ровно", - отметил он.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.