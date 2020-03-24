Названа одна из стран, в которой нет коронавируса

В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом заявил вице-премьер, глава туркменского МИД Рашид Мередов, сообщает информационный портал Arzuw NEWS.
Мередов отметил, что страна ничего не скрывает и открыта.
"Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения" - заявил Мередов.
Глава МИД Туркменистана также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.
Напомним, коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира. Всего в мире 256 стран.