В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"

В работе части операций в мобильном приложении "Приват24" произошел технический сбой.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

В пресс-службе рекомендовали воспользоваться полной веб-версией "Приват24" для проведения необходимых операций. При чем веб-версией "Приват24" можно воспользоваться, в том числе и с мобильного телефона.

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого восстановления работы всех версий сервиса", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, 23 апреля в работе приложения "Приват24" произошел сбой. В службе поддержки планировали восстановить работу к 16:00.