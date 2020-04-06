 

В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"

События Сегодня, 18:4035
В "Приватбанке" посоветовали, что делать во время сбоя в "Приват24"

В работе части операций в мобильном приложении "Приват24" произошел технический сбой.

 

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

В пресс-службе рекомендовали воспользоваться полной веб-версией "Приват24" для проведения необходимых операций. При чем веб-версией "Приват24" можно воспользоваться, в том числе и с мобильного телефона. 

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого восстановления работы всех версий сервиса", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, 23 апреля в работе приложения "Приват24" произошел сбой. В службе поддержки планировали восстановить работу к 16:00.

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Теги: news, новости, Украина, Приват24, 7dniv, 7dnivinfo  
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