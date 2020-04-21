Носить маски мы будем вынуждены еще долгое время - заявил Степанов

Из-за коронавируса в Украине граждане будут вынуждены пользоваться масками очень большой период времени.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, Степанов назвал коронавирус сверхсерьезной болезнью, с которой мир еще не сталкивался.

"Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время", - отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что карантин начнут смягчать, как только появится возможность.