Выяснилось при каких условиях COVID-19 погибает за 2 минут

Результаты исследования презентовал советник министерства внутренней безопасности по вопросам науки и технологий Билл Брайант в ходе брифинга в Белом доме.

Он пояснил, что ученые определили, при каких температурах сокращается длительность “функционирования” частиц SARS-CoV-2 на поверхности.

В качестве частицы исследовали вирус в капле слюны, а в качестве поверхности – нержавеющую сталь и дверную ручку.

Ученые установили, что излучение, испускаемое ультрафиолетом, повреждает гены вируса и ограничивает его способность к размножению.

В теплое время года период полураспада значительно сокращается. Так, при прямом солнечном свете и высокой влажности (80%) COVID-19 живет на поверхностях – до 2 минут, а без воздействия солнечного света – до 6 часов. Если же частица остается в воздухе при влажности 20%, то погибает за полторы минуты. Такие выводы были сделаны на основе исследования вирусной частицы, которая оказалась на поверхности в капле слюны человека.

“Период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% – 6 часов. При температуре в 35 градусов по Цельсию и влажности 80% полураспад ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время – до 2 минут”, – заявил советник министра.

Ученые установили, что скорость полураспада вируса зависит также и от уровня влажности. То есть при высокой температуре, но разном уровне влажности, коронавирус будет “жить” разное количество времени.

Так, время полураспада на поверхности составляет 6 часов при влажности 80 %, и 18 часов при влажности 20%. При этом, длительность существования вируса в воздухе, при уровне влажности в 20 %, составит около 60 минут.

Дополняя сказанное, президент США Дональд Трамп отметил, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже – в теплой и влажной.

Результаты исследования и их эффективность еще предстоит доказать. Они не доказывают, что летом количество больных COVID-19 уменьшится. Но, как отметил Брайант, именно теплая погода в летнее время создаст среду, в которой “передача вируса будет минимизирована”.