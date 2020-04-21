Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 25.04 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 377 случаев;
Волынская область - 212 случая;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ровенская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновецкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.