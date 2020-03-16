План выхода из карантина: когда в Украине откроют парки, парикмахерские и метро

План выхода из карантина Кабмин презентовал 24 апреля. Согласно этому документу, ограничения в стране будут снимать в пять этапов. Подробнее о том, когда и при каких условиях в Украине разрешат ходить в парки, откроют парикмахерские, рестораны и запустят метро - в материале РБК-Украина.

План выхода из карантина: 5 этапов

Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, его реализация может начаться уже с 11 мая. Однако условием для этого является благоприятная эпидемическая ситуация в стране.

“Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность”, - заявил глава правительства.

Каждый из этапов имеет определенные условия их реализации, а также зависит от динамики распространения COVID-19.

Первый этап - контроль над распространением

Условия - количество новых выявленных случаев инфицирования на протяжении 10 дней не растет или находится в пределах 5% ежедневно.

Что разрешат:

посещать парки, скверы, лесопосадки, прибрежные зоны отдыха (кроме детских площадок);

возобновят работу часть объектов индустрии красоты;

можно будет тренироваться в командных видах спорта;

разрешается торговля непродовольственными товарами;

кофейни смогут обслуживать клиентов на вынос;

возобновят работу автомойки, велопрокаты и веломагазины;

разрешается работа нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап - уменьшение случаев инфицирования

Условия - количество зафиксированных новых случаев заражения идет на спад на протяжении 10 дней. Количество тех, кто выздоровел каждый день стабильное или растет.

Что разрешат:

бытовое обслуживание населения;

выпускные классы возобновят обучение в школах, начало подготовки к ВНО;

заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов на вынос;

смогут начать работу кинотеатры под открытым небом;

возобновят работу спортзалы, фитнес-центры и отели

разрешат спортивные соревнования, в которые принимают участие до 50 человек (без зрителей).

Третий этап - медсистема освобождается от больных

Условия - количество выздоровевших в два раза или больше превышает количество новых случаев на протяжении 10 дней. Больницы заняти инфицированными менее чем на 10%.

Что разрешат:

можно посещать спортивные и детские площадки;

возобновят работу отдельные образовательные учреждения;

метро начнет работу на спецобслуживание;

будут возобновлены межгородские перевозки в пределах области;

возобновится работа ТРЦ, кроме развлекательных зон;

откроются театры и кинотеатры, а заведения общественного питания смогут обслуживать посетителей;

разрешена работа хостелов, баз отдыха и санаториев.

Четвертый этап - полный контроль над очагами инфицирования

Условия - количество новых выявленных случаев, которые не связаны между собой, каждый день меньше 5 в каждой области на протяжении 10 дней.

Что разрешат:

возобновит работу метро и весь общественный транспорт;

разрешена работа ТРЦ и всех развлекательных заведений;

возобновят работу спортзалы, фитнес-центры, заведения общественного питания, заведения образования и культуры;

разрешена плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Пятый этап - прекращение внутренней передачи COVID-19

Условия - в стране фиксируются единичные случаи инфицирования.

Что разрешат: