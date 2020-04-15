Сумасшедшие скидки ждут после окончания пандемии путешествующих на Сицилию

Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии, а также погасит часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

"Согласно новой стратегии развития туризма на Сицилии, ориентированной на восстановление отрасли после окончания пандемии коронавируса, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения. Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily", - пишет издание.

Власти Сицилии готовы потратить на эту программу 50 млн евро, в то время как за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 млрд евро.

Италия планирует поэтапный выход из карантина с 4 мая и уже ищет способы перезапуска туристической отрасли, на которую приходится 13% ВВП. Среди мер, предложенных региональными офисами по туризму - социальное дистанцирование на пляжах.

Напомним, в мире коронавирусом заражены более 2,7 миллионов человек, почти 200 тысяч скончались. В тройку лидеров по числу смертей и количеству инфицированных коронавирусом попадает Италия с более 192 тыс. зараженных (свыше 25 тыс. смертей).