Игорный зал работавший под прикрытием ликвидировали

В городе Дружковка Донецкой области ликвидировали игорный зал, работавший под прикрытием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Так, во время обысков силовики изъяли 16 компьютеров, флеш-карты, Wi-Fi роутер, черновые записи, чеки, деньги и другие бумаги, свидетельствовавшие об организацию и ведении игорного бизнеса.

Кроме того, на момент проведения проверки в зале находился администратор, охранник и трое посетителей.

"Под процессуальным руководством прокуратуры, полиция Дружковки проводит досудебное расследование в открытом уголовном производстве по ч. 1. ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины "Занятие игорным бизнесом". Организаторам заведения грозит наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (680 тысяч гривен) с конфискацией средств для незаконной деятельности", - говорится в сообщении.