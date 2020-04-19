Сервис видеозвонков запустил Facebook

Компания Facebook представила собственный сервис видеозвонков Messenger Rooms из-за возросшей популярности видеозвонков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что сервис запущен уже, но будет появляться у пользователей по всему миру в течение нескольких недель. Сначала он появится только в Messenger и Facebook, а затем в Instagram, WhatsApp и Portal.

Сервис будет бесплатным, можно подключить до 50 человек. Работать будет в двух режимах: общем и частном. В первом случае подключиться смогут все желающие, во втором - лишь те, кого пригласит хост видеозвонка. Пользователям будут доступны маски во время видеозвонков, также можно будет добавить фон.

Подключиться к Messenger Rooms смогут пользователи без аккаунта в Facebook или другой соцсети компании.

В Facebook говорят, что не будут прослушивать звонки, но признают, что end-to-end шифрования нет.

Также сообщается, что после окончания видеозвонка пользователи Instagram смогут постить эфир в IGTV. Это сделано для того, чтобы Rooms стал местом для проведения вебинаров.