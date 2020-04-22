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События Сегодня, 09:2429
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.04 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 388 случаев;
Волынская область - 241 случай;
Днепропетровская область - 292 случая;
Донецкая область - 29 случаев;
Житомирская область - 348 случаев;
Закарпатская область - 329 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 731 случай;
Кировоградская область - 323 случая;
Киев - 1188 случаев;
Киевская область - 542 случая;
Львовская область - 348 случаев;
Луганская область - 29 случаев;
Николаевская область - 111 случаев;
Одесская область - 220 случаев;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 508 случаев;
Сумская область - 95 случаев;
Тернопольская область - 607 случаев;
Харьковская область - 147 случаев;
Херсонская область - 87 случаев;
Хмельницкая область - 70 случаев;
Черновецкая область - 1341 случай;
Черкасская область - 257 случаев;
Черниговская область - 32 случая.

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